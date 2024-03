C’è tempo fino al 22 marzo per chiedere la Dote Sport

Si è aperta la finestra per richiedere, entro le ore 12 di venerdì 22 marzo, la Dote Sport 2023/2024, misura regionale pensata per aiutare i nuclei familiari in condizioni economiche meno favorevoli ad avvicinare i propri figli (di età compresa tra i 6 e i 17 anni) alle attività sportive. Possono accedere al bando le famiglie in possesso dei seguenti requisiti: residenza continuativa di cinque anni in Lombardia (almeno dal 22 marzo 2019) alla data di chiusura del bando, di uno dei genitori/genitore affidatario/tutore; valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) ordinario o minorenni, richiesto dal primo gennaio 2024, non superiore a 15mila euro, che salgono a 25mila euro se nel nucleo familiare è presente un minore disabile; figli minori nati tra il primo gennaio 2007 e il 31 dicembre 2018; iscrizione del minore a corsi sportivi svolti sul territorio lombardo, della durata di almeno 6 mesi, con costo complessivo compreso tra 100 e 600 euro, tenuti da associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale della Attività Sportive Dilettantistiche a dicembre 2023, oppure società in house di Enti Locali lombardi che gestiscono impianti sportivi.