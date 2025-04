Commercio: Viscardi riconfermato alla guida del Duc di Bergamo

Il nodo della mobilità

Ma ci sono anche questioni più complesse che il Duc affronta, una su tutte la mobilità. «Cerchiamo di dare il nostro contributo e la nostra visione perché la città resti attrattiva – afferma Viscardi –. Sono contento che il Duc abbia deciso di darmi di nuovo la sua fiducia. Dobbiamo portare a termine alcuni progetti, come la convenzione con i parcheggi in struttura. Insieme all’assessorato alla Mobilità siamo riusciti a trovare la quadra per acquistare un carnet di ticket orari per i clienti che fanno acquisti nei negozi del centro; utili sono stati i 100mila euro messi a disposizione del Comune (parte del gettito dall’aumento della sosta blu, ndr). Il Duc farà da connettore per l’acquisto dei biglietti e si occuperà di una campagna di comunicazione».

Le altre sfide del Duc

«Siamo impegnati sul tema della riqualificazione urbana, ad esempio via Paglia, ci stiamo confrontando con il Comune – afferma Viscardi –. Anche via Masone e le vie limitrofe saranno oggetto di un progetto nazionale promosso da Confcommercio, con proposte di riqualificazione». Viscardi risponde alle difficoltà con entusiasmo e fiducia: «Il mondo del commercio vive una profonda trasformazione, non solo a Bergamo. Ma la forza della rete che abbiamo costruito è uno degli strumenti per fare la differenza, per avere un peso rispetto alle scelte dell’amministrazione comunale, dal punto di vista della progettazione urbana, della sicurezza». Le idee non mancano, le risorse sì, denuncia Viscardi: «I Distretti sono stati voluti dalla Regione nel 2008, ma manca un apporto economico sovracomunale. A fine anno forse uscirà un bando regionale, siamo fiduciosi».