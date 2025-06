Dai metalmeccanici ai trasporti, venerdì 20 giugno giornata di sciopero

«Scioperiamo in tutta Italia svuotando le fabbriche e riempiendo le piazze - sottolinea Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil - per rinnovare il contratto collettivo nazionale di lavoro delle metalmeccaniche e dei metalmeccanici. Non ci fermeremo finché Federmeccanica-Assistal e Unionmeccanica-Confapi non riapriranno il tavolo delle trattative per negoziare il rinnovo dei contratti nazionali a partire dalla piattaforma presentata. Con i rinnovi dei contratti nazionali vogliamo aumentare i salari, ridurre l’orario, stabilizzare i rapporti di lavoro, rafforzare la salute e la sicurezza e migliorare le condizioni di lavoro e normative. Vogliamo ottenere un contratto nazionale che sia in grado di rilanciare il nostro sistema industriale e di ottenere gli investimenti necessari per poter mettere il lavoro industriale al centro del futuro del nostro Paese».