Enel distribuzione: entro il 2023 nuove assunzioni anche a Bergamo

«Con questo importante accordo - dichiara il segretario Generale della Flaei Cisl di Bergamo, Carlo Varinelli -, si è ribadito quanto una società importante come Enel Distribuzione sia fondamentale per la transizione energetica, che passa inevitabilmente per la rete elettrica che necessita di interventi di rinnovamento investendo i fondi del Pnrr, ma anche di nuova professionalità e nuove figure lavorative. Sono i lavoratori di E-Distribuzione che, con il loro lavoro, portano l’energia elettrica nel 85% del territorio nazionale e, anche nella nostra provincia, svolgono un ruolo strategico per il territorio. Certi di aver siglato un accordo fondamentale, con l’aiuto delle delegate e dei delegati sul territorio che ci hanno portato i dati di un monitoraggio durato mesi – conclude Varinelli -, rivendichiamo l’importanza della contrattazione sindacale e ne portiamo i tangibili risultati».