«Energia, è ancora possibile scegliere tra mercato libero e tutelato»

Il 1° gennaio 2024 è l’ultima data stabilita che dovrebbe segnare il passaggio al mercato libero dell’energia. La legge non prevede alcuna sanzione o interruzione della fornitura di luce e gas per chi non passa immediatamente al mercato libero dell’energia, finché il mercato tutelato sarà attivo. Quello che bisogna tenere presente è che il mercato tutelato sparirà gradualmente e che, quindi, prima o poi, l’utente dovrà decidere a quale operatore appoggiarsi per continuare ad avere energia elettrica e gas nella propria abitazione.