Fae Technology di Gazzaniga e Mit di Boston creano una «spia» che misura la qualità ambientale

Monitorare la qualità dell’aria, la sostenibilità degli edifici, il benessere ambientale e delle persone che vivono in città, grazie all’aiuto di sensori costantemente in movimento, perché collocati sugli automezzi che circolano quotidianamente per le strade. Questo è il progetto «City scanner», uno studio internazionale di cui è capofila il Senseable City Lab del Mit di Boston, ben noto istituto di tecnologia, che lo ha attivato a New York, Amsterdam, la stessa Boston e Stoccolma, ed è in fase di studio in altre tre metropoli . In questo progetto ora entra anche un po’ di Bergamo, grazie a «Flatburn», un nuovo dispositivo di monitoraggio ambientale al cui sviluppo ha partecipato Fae Technology, Società Benefit e Pmi innovativa che opera nel design, prototipazione, progettazione e produzione di soluzioni per il settore dell’elettronica integrata.