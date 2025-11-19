Burger button
Economia / Bergamo Città
Mercoledì 19 Novembre 2025

I fogli della mappa catastale sono consultabili online

AGENZIA DELLE ENTRATE. ll servizio è attivo sul sito istituzionale, si accede all’area riservata con Spid, carta d’identità elettronica o carta dei servizi.

Marco Conti
Marco Conti
La sede dell’Agenzia delle Entrate a Roma in un’immagine d’archivio
La sede dell’Agenzia delle Entrate a Roma in un’immagine d’archivio

In vista del saldo dell’Imu (da versare entro il 16 dicembre 2025) l’Agenzia delle Entrate ha messo online sul proprio sito istituzionale (www.agenziaentrate.gov.it) un nuovo servizio gratuito, denominato «Consultazione dei fogli di mappa catastale», destinato a tutti i cittadini proprietari di immobili. Si tratta di una bella novità, perché finora l’accesso alla cartografia catastale era riservato ai soli professionisti tramite la piattaforma Sister.

Ora l’offerta si amplia anche a tutti i contribuenti, che possono così consultare e scaricare le mappe di tutto il territorio italiano direttamente dal proprio personal computer, standosene a casa o in ufficio. Per utilizzare il nuovo servizio basta accedere all’Area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate tramite una delle seguenti credenziali: il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), la carta di identità elettronica (Cie) o la carta nazionale dei servizi (Cns).

Come fare

Ciascun utente può selezionare i fogli di mappa di interesse e il formato desiderato, scegliendo tra due funzionalità: una permette di ottenere i file vettoriali dei fogli di mappa catastali aggiornati, in vari formati e nei diversi sistemi di riferimento; la seconda, invece, consente di ottenere i file immagine degli interi fogli originali di Impianto della mappa (vale a dire gli esemplari unici disegnati a mano al momento dell’impianto del sistema cartografico catastale) o di un loro estratto, limitato ad alcune particelle di interesse. Il servizio è attivo in tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle zone nelle quali il Catasto è gestito dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano. I file vettoriali della mappa – spiegano l’Agenzia - possono essere scaricati nei formati Cxf, Cml, Dxf e anche GeoJson (un formato open di interscambio dei dati geospaziali), con le pertinenti informazioni di metadatazione (in formato Txt). Le mappe sono disponibili in diversi sistemi di riferimento: Originario Catastale, Roma 40 Gauss-Boaga ed Etrf2000.

I file immagine degli Originali di Impianto, già oggetto di georeferenziazione e di recupero di eventuali deformazioni, sono rilasciati nel formato Jpg, unitamente ai dati di georeferenziazione (in formato Jgw) e di metadatazione (in formato Txt). L’estratto dell’Originale di Impianto è rilasciato nel formato Pdf. Informazioni tramite telefono ai numeri 800.909696 (da fisso, numero verde gratuito); 06.976176.89 (da cellulare); 06/45470468 (dall’estero).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Conti
agenzia delle entrate