Il riciclo va in pista con Liski: nuova vita alle scarpe da sci

Le scarpette interne degli scarponi da sci hanno una nuova vita come materiale di recupero, utilizzato per l’imbottitura dei materassi di protezione disposti lungo le discese innevate. È l’innovazione di prodotto introdotta dalla bergamasca Liski, realtà di Brembate specializzata nella produzione, allestimento e noleggio delle attrezzature sportive, in particolare, per gli sport invernali, ma da qualche anno anche nel motorsport. «Greenmat», questo il nome del nuovo materasso, è nato da una collaborazione con la trevigiana Tecnica Group all’interno del progetto «Recycle your boots» e segna l’impegno dell’azienda bergamasca verso un percorso di sostenibilità.