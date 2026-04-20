Lavoro, 140 offerte attive nei Centri per l’impiego bergamaschi

Sono 140 le offerte di lavoro attualmente attive nei dieci Centri per l’impiego della provincia di Bergamo. Le opportunità riguardano diversi settori e profili, da figure tecniche e specializzate – come installatori di climatizzatori, lattonieri, fresatori Cnc e tecnici caldaisti – a posizioni impiegatizie come contabili, fino a ruoli operativi e nei servizi, tra cui autisti con patente C/CE, addetti al cucito, baristi e assistenti domiciliari.