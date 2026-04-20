Lavoro, 140 offerte attive nei Centri per l’impiego bergamaschi
IMPIEGO. Dagli operai specializzati agli impiegati, passando per servizi e ristorazione: ecco alcune delle posizioni aperte e come candidarsi online.
Sono 140 le offerte di lavoro attualmente attive nei dieci Centri per l’impiego della provincia di Bergamo. Le opportunità riguardano diversi settori e profili, da figure tecniche e specializzate – come installatori di climatizzatori, lattonieri, fresatori Cnc e tecnici caldaisti – a posizioni impiegatizie come contabili, fino a ruoli operativi e nei servizi, tra cui autisti con patente C/CE, addetti al cucito, baristi e assistenti domiciliari.
Tra le ricerche aperte anche operatori di telecomunicazioni, muratori qualificati, responsabili nel settore pulizie e addetti alla manutenzione tecnica. Tutti gli annunci possono essere consultati sulla piattaforma dedicata , dove è possibile filtrare le proposte in base alle proprie esigenze, approfondire i dettagli e candidarsi direttamente online.
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