Le adesioni degli azionisti oltre il 50% Ubi, Consob prolunga l’Opas fino a giovedì

L’operazione di Intesa. Al 43,4% ufficialmente conseguito ieri, in serata si è aggiunto l’8,5% del fondo Silchester. Accuse di scarsa chiarezza rivolte da Ca’ de Sass all’ex popolare, il cui titolo alla Borsa di Milano è crollato dell’8,8%.

L’Opas di Intesa su Ubi ha raggiunto ieri sera, 27 luglio, il 50% più un’azione di adesioni, che era l’obiettivo minimo dell’istituto, ragion per cui l’Offerta è di fatto efficace. Al 43,48% raccolto ufficialmente in giornata, ieri sera si è infatti aggiunto l’8,5% del fondo Silchester.

Ma l’Offerta pubblica di acquisto e scambio - ecco un’altra novità di ieri sera - non terminerà oggi, come previsto, ma dopodomani giovedì 30 luglio. Ieri sera, infatti, la Consob ha disposto la proroga d’ufficio del periodo di adesione dell’Opas. Quindi ulteriori due giorni di negoziazione a disposizione per l’adesione all’Offerta.