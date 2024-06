Linificio partner di Marevivo nella difesa dei fondali marini

In occasione della Giornata mondiale degli oceani, sabato scorso, Marevivo che dal 1985 si occupa della tutela delle acque marine e dei suoi abitanti, in collaborazione con Linificio e Canapificio Nazionale di Villa d’Almè (parte del Gruppo Marzotto), ha svolto un’operazione di recupero di reti fantasma dal fondale antistante all’isola di Procida, a Punta Pizzaco, all’interno dell’area marina protetta «Regno di Nettuno», uno dei fondali più suggestivi delle acque che circondano l’Arcipelago Flegreo. L’operazione ha portato alla rimozione di centinaia di metri di reti fantasma per un totale di oltre mille chili tra reti e altri rifiuti antropici abbandonati.