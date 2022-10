Luna Rossa, varato il prototipo realizzato dalla Persico Marine di Nembro

Il collo della bottiglia si spezza, la schiuma dello champagne esplode sulla prua accompagnata dal grido liberatorio «Io ti battezzo, Luna Rossa», come sempre pronunciato dalla madrina dell’evento, Miuccia Prada. Non si tratta ancora del nuovo AC75 con cui Luna Rossa correrà la 37 a America’s Cup in programma nel 2024 a Barcellona, ma di una «mini» imbarcazione - un muletto di 40 piedi - che porterà alla definizione del progetto definitivo. Il prototipo, o barca in scala se si preferisce, è stato varato a Cagliari, alla base di Luna Rossa Prada Pirelli, ed è stato realizzato dalla bergamasca Persico Marine, che a partire dai primi mesi dell’anno prossimo lavorerà anche all’AC75.