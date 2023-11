Nel 2023 5 milioni e mezzo assunzioni, 1 su tre under 30: +330mila

Il turismo spinge

A trainare, anche nel secondo semestre 2023, la filiera del turismo, oltre un milione e 100mila assunzioni previste, del commercio, quasi 749mila contratti, delle costruzioni, per complessive 549mila assunzioni, e delle industrie manifatturiere, con 957mila entrate. Ma il disequilibrio si colloca ormai al 45,1% delle assunzioni, in crescita di 4,6 punti percentuali sul 2022 e di 18,7 punti sul 2019. In particolare, raggiunge il 60,3% la quota di criticità per gli operai specializzati. Particolarmente difficili da trovare gli ingegneri dell’informazione (con l’80,7% di criticità su poco meno di 5mila entrate programmate), le professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche (all’80,3% su 42mila ricerche delle imprese) e i tecnici delle costruzioni civili (con il 79,3% di difficoltà rispetto alle oltre 8mila assunzioni). A far salire a quasi 2,5 milioni di unità le figure professionali difficili da trovare hanno contribuito diversi elementi, il calo demografico, il ricambio generazionale del personale, il disallineamento quantitativo e qualitativo tra le competenze formate nel sistema educativo e la reale domanda del sistema economico. Una questione ben evidente alla ministra del Lavoro, Marina Calderone: «Un paese che ha un numero di Neet così importante non può permettersi di non mettere in campo tutta l’energia perché i ragazzi siano stimolati e non restino alla finestra. Dico sempre che l’unica cosa che non si può fare è non giocare la partita; noi daremo loro tutti gli attrezzi per poterla giocare al meglio». La ministra ricorda che il momento è buono grazie alle risorse della programmazione 2021-27 e le risorse del Pnrr che si traducono nel programma Gol, Garanzia occupabilità dei lavoratori, e sottolinea che «la sfida è nella revisione degli algoritmi e delle norme interne che gestiscono l’incrocio tra domanda e offerta. Dobbiamo guardare al mondo dell’impresa e capire dove orientare le scelte future sulla formazione. È dal connubio con il mondo dell’impresa che si riesce a intercettare le direttrici future del lavoro a 5/10 anni».