Officine Taiocchi, ai dipendenti premio per oltre 200 mila euro

Un risultato importante sul quale però nessuno può sedersi. Infatti tutta l’azienda è coinvolta in un percorso di crescita che è partito a inizio anno con un importante processo di rinnovamento. Gli ambiti sui quali tutta la squadra sta lavorando sono: i processi in chiave di qualità, la sostenibilità, la gestione del personale in termini di formazione e la rivisitazione dell’immagine coordinata aziendale.

Una grigliata organizzata da tutto il personale in azienda, che si è svolta nelle scorse settimane, è stata l’occasione per fare il punto su questi tre percorsi. «Abbiamo cominciato con l’immagine in particolare, che è il cappello sotto il quale ci riconosciamo come squadra ha voluto dare consistenza a quanto già sta avvenendo – dichiara Dario Taiocchi, ceo dell’azienda -. Nel logo abbiamo lasciato alle spalle il concetto di “officina”, in quanto il nostro lavoro è ormai indissolubilmente legato alla progettazione a monte oltre che alla realizzazione del prodotto, e il termine “fratelli” visto che la compagine societaria si è allargata e siamo ormai alla terza generazione di imprenditori. Resta il marchio di fabbrica “Taiocchi” che include la qualità e la passione con la quale lavoriamo e la sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell’azienda».

«Ci sono oltre una decina di nazionalità in azienda ed è quindi necessario dare vita ad incontri informali come questa grigliata che favoriscono l’incontro e la condivisione delle culture di provenienza – aggiunge Paolo Borace, direttore generale. - Nel corso della serata abbiamo messo in scaletta alcuni brani musicali di ognuno dei Paesi dai quali provengono i nostri collaboratori ed è stato un momento apprezzato. Il percorso di innovazione non è in discesa, tuttavia è forte la nostra determinazione, perché crediamo fortemente nel valore dell’impresa che dà futuro alle famiglie, rende più ricca la nostra società e, non da ultimo, ci restituisce il piacere di vedere la materia prendere ogni giorno una forma nuova attorno ai progetti sviluppati con i nostri clienti».