Oriocenter compie 25 anni: più turisti grazie all’aeroporto e clienti da tutta la Lombardia

Tempo di bilancio di metà anno: Oriocenter chiude il primo semestre 2023 con un + 9% sul fatturato e un +11,5% di visitatori, rispetto al 1° semestre del 2022. Un incremento che supera anche il fatturato del 2019 (+5%) e che ha visto un ritorno rilevante di turisti stranieri, provenienti in parte anche dall’ aeroporto internazionale di Orio al Serio, situato proprio di fronte al mall.

Nuove aperture e restyling di alcuni brand

Otto le nuove aperture nel 1° semestre 2023, in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Tra le nuove insegne Marlù gioielli, Real Home & Fashion, store dedicato al mondo della casa e dell’arredo, Campo Marzio, brand romano di borse, accessori e stationary, Roncato, azienda di valigeria e borse. E ancora Medi-Market, gruppo belga di farmacie e parafarmacie e, in ambito food, Fresco, tra le cinquanta migliori catene artigianali del mondo di Top Pizza, secondo Gambero Rosso. Altre due nuove aperture sono previste in estate con l’arrivo di due brand sportivi: Plein Sport, linea di sportswear di lusso creata dal brand di fama internazionale Philipp Plein e JD Sport, catena inglese leader nello sportswear e nell’urban style. Non solo nuove aperture, nei primi 6 mesi del 2023, 6 brand hanno investito sul restyling del punto vendita Coccinelle, Tezenis, Lovable, Tank nel settore abbigliamento, intimo e accessori; Calavera e Toasteria in ambito ristorazione.

Turisti e clienti da fuori provincia

Si registra inoltre un consolidamento del turismo, con un incremento costante di clienti stranieri che nel primo semestre sfiorano il 15% (la percentuale esatta di ingressi è 86,60% di italiani e 13,40% di stranieri) e di clienti provenienti dalle province limitrofe che rappresentano oggi il 21% della clientela complessiva, a dimostrazione di come Oriocenter Selected Stores sia visto come una destinazione leader di shopping, svago e intrattenimento. «I numeri di questi primi mesi del 2023 ci fanno presagire un ritorno alla normalità – commenta Ruggero Pizzagalli, direttore di Oriocenter –. Grazie alle iniziative di quest’anno, in particolare il progetto Pop Up Culture, Oriocenter, si dimostra ancora di più un ambasciatore di eccellenza del territorio bergamasco e non solo: abbiamo sempre creduto nella valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e di certo non potevamo mancare nel programma Bergamo Brescia Capitale della cultura 2023. L’aumento di clienti fuori provincia, unitamente alla clientela del territorio bergamasco e alla maggiore presenza di turisti stranieri è una grande conferma che stiamo andando nella direzione giusta, una ragione in più per festeggiare l’importante traguardo dei 25 anni».

