Percassi apre uno store Jordan a Milano

Percassi, leader europeo nel retail e partner di Nike per il Sud Europa, ha aperto nella giornata di venerdì 16 dicembre, insieme al brand il primo Jordan World of Flight nel Vecchio Continente, a Milano, capitale del business, della cultura e della moda italiana e internazionale. Il negozio, che si trova nella centralissima via Torino al civico 21, una delle principali mete dello shopping , si estende su un unico piano con una superficie totale di 363 metri quadrati e impiega 50 persone, tra store manager e addetti alla vendita.