«PianTina», da Alzano un aiuto in casa contro gli effetti dei campi elettromagnetici

Da Hydro Ware - società bergamasca di Alzano Lombardo, riferimento in Italia nel settore dello studio, selezione e cura di piante per interni coltivate in idrocoltura - nasce PianTina, speciale dracaena compacta, che purifica da benzene, formaldeide e triclorotilene e assorbe l’inquinamento indoor. Riduce gli effetti dei campi elettromagnetici che ci circondano ovunque, in casa e in ufficio, generati da qualsiasi rete e dispositivo elettrico sia a bassa che ad alta frequenza, così come le sostanze nocive rilasciate da computer, tablet, telefono, wi-fi, fotocopiatrice, condizionatori, forno, etc.

Le capacità di ridurre gli effetti dei campi elettomagnetici (CEM) di PianTina, già attive per la sua natura di dracena compacta, sono potenziate tramite il trattamento con granuli di argilla espansa impregnati con un prodotto naturale. L’azione protettiva di PianTina ha un raggio di circa 2 metri.