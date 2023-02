Sebino acquisisce la Eprom di Mapello. «Cura la sicurezza dei Musei Vaticani»

Continua il piano di espansione della Sebino: la società di Madone, leader nell’impiantistica antincendio e security e servizi specialisti di manutenzione, stavolta ha giocato «in casa», andando a completare un’operazione tutta bergamasca. Ha infatti acquisito, attraverso la sua controllata Sebino Security, la Eprom System di Mapello, attiva da oltre trent’anni nel settore della realizzazione e manutenzione di impianti di sicurezza e in particolare di videosorveglianza, controllo accessi, rilevazione ed intrusione. Di recente Eprom ha acquisito grande visibilità per aver inaugurato la centrale di controllo dell’impianto di sicurezza dei Musei Vaticani e della sede della Gendarmeria Vaticana. Un incarico di grande prestigio e responsabilità che svela come Eprom in questi anni abbia raggiunto livelli di eccellenza sul fronte della sorveglianza diretta e da remoto.