Un magazzino automatico tutto in legno In Alto Adige il progetto made in Bergamo

Un magazzino automatico in legno grande 3.000 metri quadrati e alto 21 metri, collocato nel cuore verde dell’Alto Adige. Lo sta ultimando Automha, azienda di Azzano San Paolo leader nella progettazione, produzione e installazione di soluzioni all’avanguardia per lo stoccaggio e il prelievo automatico. Il magazzino automatico con struttura interamente in legno è stato progettato per la società altoatesina Rothoblaas, multinazionale attiva nella fornitura di soluzioni per il fissaggio in edilizia. Con migliaia di referenze da ricevere, conservare e distribuire, Rothoblaas aveva bisogno di un nuovo impianto interamente automatizzato: «Fra tanti possibili fornitori - spiega Robert Blaas, Ceo dell’azienda di Cortaccia, in provincia di Bolzano – siamo rimasti colpiti dalla capacità innovativa e dalle competenze tecniche di Automha. Con loro, stiamo realizzando una soluzione ottimale per le nostre esigenze».

I progettisti dell’azienda bergamasca hanno sviluppato un magazzino sostenibile, “green”, con la scaffalatura completamente in legno, primo e unico esemplare del genere in Italia. Realizzato in legno lamellare, il magazzino è costituito da quattro trasloelevatori, particolari robot che si muovono all’interno di queste strutture, in grado di movimentare quattro tipi diversi di pallet pesanti fino a una tonnellata; il tutto è ovviamente collegato con un software in grado di dialogare con la sede principale dell’azienda altoatesina e con quelle delle sue 22 consociate sparse in tutto il mondo. Rispetto all’acciaio solitamente impiegato nei magazzini automatici, il legno è più leggero e più facile da installare, presenta minori rischi di deformazione e, paradossalmente, ha una maggiore resistenza al fuoco.