Valetudo cede la divisione Biogena al gruppo Giuliani

Ad acquisirla è Giuliani spa, storico gruppo farmaceutico milanese, e punto di riferimento nella ricerca in area gastroenterologica, tricologica e dermatologica, di proprietà della famiglia Giuliani. Leader nel segmento di prodotti terapeutici per la pelle, trattamenti per i capelli, detergenti, deodoranti e solari (con i marchi Osmin, Mellis, Inosit, Laris, Bioliftan), la linea Biogena permetterà alla Giuliani di rafforzare la sua posizione nelle farmacie e presso la classe medica.