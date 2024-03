Aeroporto, nuova area di «sosta breve» a tariffa ridotta e gratis i primi 20 minuti

Il P1 Est, situato a 100 metri dall’ingresso dell’area partenze dell’aerostazione , raggiungibile attraverso un percorso pedonale protetto, offre la possibilità di sostare gratuitamente per i primi 20 minuti ed è regolata da tariffa oraria di euro 2,50 . Il P1 Est, chiaramente indicato dalla segnaletica verticale, è facilmente accessibile e rappresenta la valida soluzione alternativa per evitare tempi di attesa all’ingresso del P1 nei momenti di maggiore afflusso .

La mappa dei parcheggi in prossimità dell’aeroporto, il P1 Est è l’ultimo a destra

In relazione alla presenza di cantieri, volti alla realizzazione di opere indispensabili che permetteranno di offrire livelli di servizi più elevati sia per quanto riguarda l’area check-in che i controlli di sicurezza, Sacbo, società di gestione dell’aeroporto di Milano Bergamo, invita i passeggeri in partenza a raggiungere l’aerostazione con congruo anticipo per espletare in tempo utile le eventuali operazioni di check-in e consegna del bagaglio da stiva, i controlli di sicurezza e le procedure di imbarco. Si consiglia di presentarsi all’interno dell’aerostazione almeno 2 ore prima dell’orario di partenza del volo, anche se già anche in possesso di check-in online.