Alla (ri)scoperta di Seriate sulla Settimana Enigmistica

Per i seriatesi amanti dell’enigmistica, è un cruciverba facile, per gli altri è la scoperta di una cittadina con alcune tipiche caratteristiche. Ha creato stupore e curiosità la pubblicazione sulla popolare rivista del tempo libero «Settimana Enigmistica» del 13 giugno, di una pagina dedicata a dare il nome proprio a cinque edifici della città di Seriate. Agli enigmisti sono proposte sei domande a cui dare risposta scritta in modo da completare il cruciverba. La prima, 19 orizzontale, «foto 4», il riporto corretto è «chiesaparrocchiale» che sta nelle caselle destinate. Al rigo 21 si chiede di descrivere la foto 1, «villaambiveri», ci sta. Al rigo 42 orizzontale si trova: «La meta della nostra gita-Bergamo», la trascrizione esatta è «seriate». Al rigo 47, descrivi la foto 2, la parola corretta è «municipio». Rigo 51 orizzontale, foto 3, e si scrive «fiumeserio». Rigo 56 orizzontale «foto 5», e si scrive «santuario», la foto infatti è riferita al santuario della Madonna del Buon Consiglio.