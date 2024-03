Bagaglio non pagato, ma non scendono dall’aereo: denunciati

Una coppia è stata denunciata per interruzione di pubblico servizio venerdì mattina, 29 marzo, all’aeroporto «Il Caravaggio» a Orio al Serio. I due, passeggeri del volo Ryanair Bergamo-Palermo delle 8, non hanno pagato il bagaglio a mano in eccedenza e, secondo l’accusa, avrebbero forzato l’ingresso al gate, raggiungendo l’aereo senza rispettare le indicazioni del personale. Una volta a bordo i due sono stati invitati a scendere. Ma l’uomo e la donna hanno chiesto di poter pagare sull’aereo in contanti perché privi di bancomat e carta di credito. Il personale di bordo ha fatto notare che non era possibile e che il pagamento andava regolato in modo elettronico al gate. Altri passeggeri presenti sull’aereo si sono offerti di pagare con la propria carta di credito al posto dei due, dai quali si sarebbero poi fatti consegnare il denaro contante. Ma il personale ha spiegato che questa procedura non era possibile.