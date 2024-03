Cadavere nell’acqua, soccorsi in azione a Zanica

Il pensionato di 91 anni si era allontanato dalla struttura residenziale dov’era ospite e subito erano scattate le ricerche. Lungo il Serio si erano concentrati diversi soccorritori, un vero dispiegamento di forze: in particolare i vigili del fuoco avevano utilizzato alcuni droni e anche un elicottero per controllare, oltre al fiume, anche tutte le sponde e la vegetazione. Sul posto anche il personale del Soccorso fluviale acquatico di superficie. In supporto i volontari della Protezione civile con l’intervento dei carabinieri. Utilizzati anche dei gommoni per le ricerche in acqua. Il timore era che l’anziano potesse essere finito nel Serio, poi trascinato dalla corrente. Un ipotesi purtroppo confermata con il doloroso ritrovamento, nel pomeriggio del 3 marzo.