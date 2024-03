Cade in un torrente, capriolo salvato a Torre Boldone - Foto

Sul posto i vigili del fuoco e la squadra Saf della centrale di Bergamo. I pompieri sono intervenuti per il recupero di un capriolo in un torrente a Torre Boldone, in via Gaetano Donizetti. È successo martedì 19 marzo intorno alle 8.30. Successivamente, in accordo con il veterinario contattato, l’animale è stato trasportato al Parco dei Colli con il supporto della polizia locale. Sentiti due responsabili del parco, il capriolo è stato successivamente liberato.