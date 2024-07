Cantiere T2 a Ponteranica: da lunedì 8 luglio modifiche ai percorsi delle linee 7 e 9 di Atb

Proseguono i lavori per la realizzazione della linea tramviaria T2, che collegherà Bergamo a Villa d’Almè. A partire da lunedì 8 luglio, per l’intera durata del cantiere, la linea 7 e le corse della linea 9 che transitano su via Valbona subiranno modifiche al percorso.

Nello specifico: le corse dirette a Ponteranica e Sorisole, giunte in via Ruggeri da Stabello percorreranno via Pontesecco per poi immettersi in via Valbona e riprendere il percorso regolare; le corse dirette a Bergamo, invece, giunte in via Madonna dei campi percorreranno via Fustina, via Moroni, via Ramera per poi riprendere il percorso regolare.