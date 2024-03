Derubata nel parcheggio col trucco delle monetine

«Sono stata derubata il 22 gennaio, ma mercoledì 6 marzo credo di aver rivisto il ladro alle casse dell’Esselunga alle Due Torri. Mi sono spaventata perché dalla mia faccia deve aver capito che l’ho riconosciuto». A parlare è una 50enne di Dalmine, vittima del trucco delle monetine, messo in atto da due malviventi nel parcheggio del centro commerciale di Stezzano. «Avevo appena caricato la spesa in auto - racconta la donna -. Ho notato due tipi con una pettorina fosforescente. Uno più giovane, l’altro sui 60/65 anni che mi pareva sudamericano».

La signora appoggia la borsa sul sedile anteriore lato passeggero della sua Fiat 500. «A un certo punto ho sentito un fracasso sulla carrozzeria». La donna scende e sull’asfalto vede «una sessantina di monetine da 10 e 20 centesimi. Sono rimasta fuori dalla macchina nemmeno un minuto, poi ho pensato alla borsa. Quando sono rientrata non c’era più. La portiera del passeggero era accostata». Nella borsa c’erano chiavi, postamat, 30 euro, cellulare e documenti. «Sono corsa alla reception per far bloccare la carta, ma i ladri erano già riusciti a prelevare 600 euro alla posta di Dalmine. Nel portafogli avevo dimenticato un foglietto con i pin, scritto in una situazione di emergenza». Con i carabinieri ha visionato il filmato dello sportello postamat e ha visto quello che poi avrebbe riconosciuto l’altro ieri. «Le telecamere di sicurezza nel centro commerciale ruotano e non hanno ripreso i due». Nessun commento dalla direzione de «Le Due Torri».