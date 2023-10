Dopo settimane di secca, il fiume Serio ora è in piena - Video

Solo fino a pochi giorni fa il letto del Serio, soprattutto nella parte che attraversa la Bassa Bergamasca era praticamente in secca, frutto delle inesistenti precipitazioni del mese di settembre e dei primi di ottobre. Sono bastate poche ore, ma di pioggia decisamente intensa, soprattutto in Valle per far cambiare completamente l’aspetto. Ora è marrone e carico di acqua come si può vedere dal video qui sotto girato nel pomeriggio di venerdì 20 ottobre dal ponte di via Italia che attraversa Seriate.