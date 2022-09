Epatite C, avanti con lo screening. Appello dell’Asst Bergamo Est

Per proteggersi dall’epatite C basta un prelievo del sangue: la diagnosi precoce è il modo più efficace per contrastare l’infezione. Per questo l’Asst Bergamo Est - informa con un comunicato - ha aderito da giugno alla campagna di screening per l’epatite C cronica da Hcv, promossa dal Ministero della Salute e rivolta alle persone nate tra il 1969 e il 1989.