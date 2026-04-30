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Cronaca / Hinterland Giovedì 30 Aprile 2026

Floreka torna con «Nature migranti»: a Ranica un weekend tra piante, storie e paesaggi in movimento

L’EVENTO. Il 9 e 10 maggio al Parco Camozzi di Ranica la XVIII edizione della mostra-mercato: oltre 50 espositori, laboratori, incontri e musica per raccontare il legame tra migrazioni naturali e culture umane.

Floreka torna con «Nature migranti»: a Ranica un weekend tra piante, storie e paesaggi in movimento

Torna a Ranica Floreka, la storica mostra-mercato dedicata al verde che nel 2026 raggiunge la XVIII edizione e propone il tema «Nature migranti». Sabato 9 e domenica 10 maggio, il Parco Camozzi si trasformerà in uno spazio diffuso tra natura, cultura e incontri, dove fiori, piante e paesaggi diventano chiave per raccontare storie di movimento, adattamento e trasformazione.

Floreka torna con «Nature migranti»: a Ranica un weekend tra piante, storie e paesaggi in movimento

Il filo conduttore parte da un dato semplice: le piante migrano da sempre. Semi trasportati dal vento o dall’acqua, specie diffuse dagli animali o dall’uomo hanno contribuito a modellare ecosistemi, agricolture e tradizioni. Da qui l’idea di affiancare alle migrazioni vegetali quelle umane, mettendo in dialogo biodiversità, cultura e società. Un approccio accessibile e non ideologico che invita a riflettere su temi attuali come cambiamento climatico, resilienza e convivenza.

Floreka torna con «Nature migranti»: a Ranica un weekend tra piante, storie e paesaggi in movimento
Floreka torna con «Nature migranti»: a Ranica un weekend tra piante, storie e paesaggi in movimento
Floreka torna con «Nature migranti»: a Ranica un weekend tra piante, storie e paesaggi in movimento

Il programma propone due giornate ricche di appuntamenti: oltre cinquanta espositori da tutta Italia animeranno la mostra-mercato con piante, fiori, prodotti per il giardinaggio e artigianato di qualità. Accanto agli stand, spazio a laboratori per adulti e bambini, workshop pratici, installazioni tematiche e percorsi narrativi. Non mancheranno incontri e talk con esperti, agronomi e testimoni di esperienze legate a scambi culturali e pratiche agricole, oltre a momenti musicali e conviviali pensati per un pubblico ampio.

L’appuntamento è dunque nel verde del Parco Camozzi, facilmente raggiungibile a Ranica, con ingresso libero per tutta la durata della manifestazione. Sabato si potrà passeggiare tra gli stand dalle 10 fino alle 23, mentre domenica l’apertura è dalle 9.30 alle 19. L’evento è aperto anche a chi arriva con il proprio cane, purché tenuto al guinzaglio, e offre un’area ristoro curata da diverse realtà del territorio – da Rookie Street Food a Edonè, da Edro Eventi alla Gelateria Mandorlacchio – per accompagnare la visita con proposte gastronomiche. Per aggiornamenti e dettagli sul programma è possibile consultare il sito www.floreka.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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