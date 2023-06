I compagni di Walter Scarpellini: «Si è fermato per fotografare l’alba, poi è volato dalla parete per 600 metri»

«Stavamo procedendo insieme, anche se non eravamo legati. Io davanti, dietro di me Josef, poi Walter. Sarà stato sì e no a due metri. Walter si è fermato un attimo a fare delle foto, stava arrivando l’alba. Poi è scivolato. Pensavo fosse Josef quando l’ho sentito partire. Ha detto qualcosa, senza urlare, poi l’abbiamo visto precipitare. È stato un attimo». Melissa Iron Paganelli, 30 anni, di Orezzo di Gazzaniga, ricorda così il momento in cui Walter Scarpellini è precipitato sul Grand Combin, in Svizzera, domenica mattina. L’alpinista di 42 anni di Zanica ha fatto un volo di 600 metri, dalla parete della montagna, a circa 400 metri dalla prima vetta della traversata. Recuperato in elicottero dopo circa un’ora, era ancora vivo. Morirà nella tarda mattinata, all’ospedale di Sion.