I «Miracoli Eucaristici» del Beato Carlo Acutis: Azzonica, tre giorni di mostra

La mostra ideata e progettata dal Beato Carlo Acutis , intitolata «Miracoli Eucaristici» sarà visitabile per la prima volta nella Bergamasca a Sorisole da venerdì 8, a domenica 17 luglio. L’esposizione, costituita da una settantina di stampe in grande formato, è stata allestita nella sala «Don Martino» della Parrocchia di Azzonica in via San Giuseppe 10, venerdì e sabato dalle 20.30 alle 22.30, domenica dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 20.30 alle 22, ad ingresso libero (per informazioni contattare il numero 348/5515333).