Incastrato in un macchinario per la lavorazione del mais: muore 59enne alla Roncola

Sarebbe rimasto incastrato in un macchinario per la lavorazione del mais ed è morto in un tragico infortunio avvenuto nella mattinata di sabato 9 novembre a Treviolo. L’allarme è scattato poco prima delle 11 di questa mattina in un’azienda agricola della Roncola di Treviolo, tra via Tobagi e la superstrada.

(Foto di Bedolis)

Quando i soccorsi sono giunti in via Tobagi non c’è stato nulla per salvare un uomo di 59 anni, Norberto Viviani, residente a Curno. Sul posto sono arrivati l’ambulanza con l’auto medica, i Vigili del fuoco e i Carabinieri. La madre 84enne, alla notizia di quanto accaduto, è stata colta da malore e subito soccorsa.

La dinamica ancora incerta

Da una prima ricostruzione pare che Viviani, che nel weekend aiutava il padre, proprietario del terreno della Roncola, nelle attività agricole, sia rimasto incastrato per ragioni in corso di accertamento, nel macchinario per la raccolta del mais. Non si esclude che abbia accusato un malore. Sul posto anche i tecnici Ats per gli accertamenti.