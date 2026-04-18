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Cronaca / Hinterland Sabato 18 Aprile 2026

Le Cornelle si tingono di magia: inaugurata la Foresta degli okapi - Foto

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LA NOVITÀ. Taglio del nastro per il nuovo habitat: arrivano due rarissimi esemplari dal Congo, simbolo di biodiversità e speranza.

È stata inaugurata oggi, sabato 18 aprile, al Parco faunistico Le Cornelle la nuova area «La foresta degli okapi», l’exhibit realizzato per accogliere i due esemplari maschi di Okapia johnstoni, tra le specie più rare e affascinanti al mondo, arrivati al Parco nelle scorse settimane. Alla presenza delle autorità e della stampa, la mattinata si è aperta con la presentazione dell’area a cura della responsabile della Didattica del Parco, Nadia Mantovani, e con i saluti istituzionali dell’Europarlamentare Lara Magoni e del Sindaco di Valbrembo Veniero Arrigoni. Presenti alla cerimonia anche il Delegato del Consolato Generale del Qatar a Milano Aziz Arroub, l’Assessore all’istruzione del Comune di Mozzo Chicco Plebani, il Comandante dei carabinieri di Curno Maresciallo Maggiore Bruno Tanieli, il Comandante dei carabinieri di Villa d’Almè Luogotenente Luigi Marchetti. La cerimonia si è conclusa con il taglio del nastro e la visita del nuovo habitat.

Le Cornelle si tingono di magia: inaugurata la Foresta degli okapi - Foto
Le Cornelle si tingono di magia: inaugurata la Foresta degli okapi - Foto
Le Cornelle si tingono di magia: inaugurata la Foresta degli okapi - Foto
Le Cornelle si tingono di magia: inaugurata la Foresta degli okapi - Foto
Le Cornelle si tingono di magia: inaugurata la Foresta degli okapi - Foto
Le Cornelle si tingono di magia: inaugurata la Foresta degli okapi - Foto

Dal Congo simbolo di pace e resilienza

«La foresta degli okapi» rappresenta un ulteriore passo nel percorso del Parco Faunistico Le Cornelle come centro d’eccellenza internazionale per la tutela della biodiversità, già riconosciuto da Eaza (European Association of Zoos and Aquaria). L’arrivo degli okapi – considerati un tesoro nazionale nella Repubblica Democratica del Congo e simbolo di pace e resilienza – rafforza il ruolo del Parco all’interno di una rete europea estremamente selezionata.

Il nuovo exhibit nasce da un investimento di 800.000 euro e coniuga natura e tecnologia in un ecosistema progettato su misura per le esigenze della specie. L’area di 2.000 metri quadri, riccamente piantumata con essenze vegetali per ricreare l’ambiente della foresta tropicale africana, comprende una serra interna collegata a un tunnel immersivo con contenuti didattici. Un percorso pensato per offrire un’esperienza coinvolgente e accessibile durante tutto l’anno, anche nei mesi più freddi.

Salvaguardia di specie minacciate

Particolare attenzione è stata riservata alla dimensione educativa, elemento centrale nella missione del Parco: ogni anno sono circa 6.200 gli studenti coinvolti nelle attività didattiche, provenienti da oltre 150 scuole. La nuova area si inserisce in questo percorso, offrendo strumenti innovativi per approfondire temi legati alla biodiversità, alla conservazione delle specie e al rapporto tra uomo e natura.

Con «La foresta degli okapi», Le Cornelle rafforza ulteriormente il proprio impegno nella salvaguardia delle specie minacciate, con la presenza di 132 specie animali, per un totale di 1.009 esemplari ospitati: un patrimonio che fa del Parco uno dei principali punti di riferimento in Italia per la conservazione faunistica e l’educazione ambientale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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