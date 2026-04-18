Le Cornelle si tingono di magia: inaugurata la Foresta degli okapi - Foto

È stata inaugurata oggi, sabato 18 aprile, al Parco faunistico Le Cornelle la nuova area «La foresta degli okapi», l’exhibit realizzato per accogliere i due esemplari maschi di Okapia johnstoni, tra le specie più rare e affascinanti al mondo, arrivati al Parco nelle scorse settimane. Alla presenza delle autorità e della stampa, la mattinata si è aperta con la presentazione dell’area a cura della responsabile della Didattica del Parco, Nadia Mantovani, e con i saluti istituzionali dell’Europarlamentare Lara Magoni e del Sindaco di Valbrembo Veniero Arrigoni. Presenti alla cerimonia anche il Delegato del Consolato Generale del Qatar a Milano Aziz Arroub, l’Assessore all’istruzione del Comune di Mozzo Chicco Plebani, il Comandante dei carabinieri di Curno Maresciallo Maggiore Bruno Tanieli, il Comandante dei carabinieri di Villa d’Almè Luogotenente Luigi Marchetti. La cerimonia si è conclusa con il taglio del nastro e la visita del nuovo habitat.