Malore alla guida: 72enne muore in ospedale dopo lo schianto in auto

Si è sentito male mentre era al volante della sua auto, ha perso i sensi e il controllo della vettura e si è schiantato contro un’altra auto posteggiata. L’uomo, Angelo Ronchetti di 72 anni , è stato soccorso e rianimato sul posto dal personale del 118 ed è stato trasferito in condizioni molto gravi all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è stato dichiarato morto nella notte. L’incidente alle 14 di giovedì 28 settembre in via Leonardo da Vinci a Stezzano , nella zona residenziale a est del paese. Il settantaduenne era al volante della sua utilitaria, una Suzuki, quando è finito contro una Fiat 500 che era posteggiata a lato della carreggiata, senza nessuno a bordo.

La chiamata per i soccorsi

Immediato l’allarme da parte di alcuni testimoni, che hanno chiamato il 112. Sul posto sono state inviate l’automedica e l’ambulanza: l’automobilista è stato trovato in arresto cardiocircolatorio ed è stato portato in ospedale «con manovre di rianimazione in corso», come riferito da Areu, l’Azienda regionale emergenza urgenza che gestisce i mezzi del 118. Il cuore di Angelo Ronchetti non ha più ripreso a battere, neanche dopo l’arrivo all’ospedale Papa Giovanni XXIII. L’anziano lascia la moglie e i due figli. In via Leonardo da Vinci sono arrivati i carabinieri della locale stazione e la polizia locale: gli agenti si sono occupati dei rilievi dell’incidente.