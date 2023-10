Minacce agli aeroporti in Francia: controlli in 6 scali. Cancellato un volo da Beauvais a Orio

Minacce di presenza di ordigni sono giunte in mattinata a diversi aeroporti francesi, che sono stati evacuati per verifiche. Sei gli aeroporti regionali francesi costretti ad evacuare, due hanno potuto riaprire già nel primo pomeriggio: Nizza e Nantes. Le verifiche sono invece proseguite a Lille, Lione, Tolosa e Beauvais, dove è stato cancellato il volo delle 15,35 per Orio: l’aereo è rientrato a Orio senza passeggeri. Nel pomeriggio l’aeroporto di Beauvais ha comunicato che i terminal, completati i controlli, «sono in fase di apertura» e anche negli altri scali la situazione è tornata progressivamente alla normalità.