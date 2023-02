Morti sul Grignone: «Erano già stati lì sette giorni prima»

«Riccardo era lo zio migliore del mondo, amava il suo piccolo Alessandro. Era un ragazzo gioioso, sempre pronto a dare una mano. Oggi i suoi amici lo ricordavano per il suo sorriso a 50mila denti». Alice Farina è sul cancello di casa dei genitori, in via Raffaello Sanzio ad Almè. È qui che lunedì 27 febbraio verrà allestita la camera ardente di suo fratello Riccardo, 38 anni, morto sabato mattina insieme all’amico di sempre, Christian Cornago, 35 anni .