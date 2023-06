Mozzo, morto a 31 anni dopo la lite: il fratello non si dà pace. Il legale: si è difeso

È morto giovedì mattina - 29 giugno - G.M., il 31enne che da domenica 25 era ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale in seguito a una lite con il fratello minore, avvenuta nella loro casa a Mozzo. Il magistrato ha disposto l’autopsia, che potrebbe essere eseguita già venerdì 30 giugno. Gli esami potrebbero far emergere ulteriori elementi importanti ai fini processuali. Il familiare della vittima, 26 anni, è ora accusato di omicidio. Intanto, mercoledì pomeriggio, quando l’accusa era ancora di tentato omicidio, il 26enne L.M. aveva risposto alle domande del gip Maria Beatrice Parati che, già in tarda serata aveva convalidato l’arresto confermando la misura cautelare dei domiciliari.

La difesa: «Nessuna volontà di uccidere»

L’avvocato Rosario Coppola, che con il collega Francesco Coppola assiste il giovane, ha rimarcato la tesi della «legittima difesa», ribadendo che «non c’era nessuna volontà di uccidere», anzi L.M. è «disperato» perché è accaduto «tutto quello che non avrebbe mai voluto che accadesse. Voleva un bene dell’anima al fratello e ha fatto di tutto per cercare di farlo stare meglio». Il giovane si sarebbe solo difeso dall’aggressione del fratello. Già in discoteca G.M., come confermato dai testimoni, aveva colpito e insultato il fratello minore, intervenuto per calmarlo mentre stava discutendo con una terza persona. Un’aggressione poi ripresa anche in casa, quando c’è stato il tragico epilogo. Il 26enne ha riportato la frattura del naso e di una mano, ed ecchimosi su tutto il corpo, in particolare nella zona cervicale e scapolare (la prognosi è di 30 giorni). Fin da subito L.M. ha affermato di essersi difeso dal fratello. E sembra inoltre che il maggiore, che frequentava il Cps, avesse già avuto in passato atteggiamenti aggressivi verso il più piccolo della famiglia. I legali sono quindi certi che, nel corso delle indagini, la procura (titolare del fascicolo il pm Guido Schininà) farà tutto ciò che serve per accertare la verità dei fatti. Che, ritengono, dipinge un quadro chiaro: domenica mattina il 26enne ha agito per «legittima difesa». Ma non voleva fargli del male, e ora è disperato, così come il resto della famiglia.

Il sindaco: «Dispiacere e sconforto»

Anche in paese si respira sgomento per l’accaduto, come ha confermato il sindaco Gianluigi Ubiali, che ha espresso «assoluto dispiacere e sconforto per l’accaduto». Il pensiero è andato al giovane deceduto, ma anche al fratello «che comunque vada a livello giudiziario, avrà la vita segnata», e alla madre dei due ragazzi. Il sindaco ha espresso la volontà di «trovare il modo per far visita alla madre» con tutta la delicatezza necessaria in questo momento. Lui non conosceva personalmente la famiglia, che non era segnalata ai Servizi sociali.

Colluttazione in casa