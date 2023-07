Non bastano le piogge degli ultimi mesi. «Serio, serve altra acqua o ci sarà secca»

«La neve è mancata»

Improvvisamente e fortunatamente la catastrofe si è allontanata (e anche i toni allarmistici s’acquietano) con le piogge continue di aprile, maggio e inizio giugno: ciò ha dato linfa al fiume Serio, ormai allo stato terminale, alimentando le speranze per un 2023 migliore del 2022. Ma l’anno non è finito, ormai è estate, è luglio, il mese più caldo per tradizione, e tutto potrebbe succedere. «Le piogge hanno rabboccato fiumi e laghi – interviene Valerio Pesenti, responsabile degli “Amici del Serio Seriate” – ma la mancata neve invernale, che era una preziosa riserva d’acqua nel lento disgelo, non permette un flusso costante nell’alveo del Serio tanto che a fine giugno il livello dell’acqua a Seriate era già al minimo vitale. Il fiume sta mandando segnali negativi per quanto riguarda la sua vitalità. Non possiamo che sperare in piogge e temporali ed evitare per il 17° anno consecutivo una secca assoluta a Seriate, che invece è già in atto nel letto fluviale fra Grassobbio e Ghisalba».