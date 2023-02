Nuova Ztl a Lallio, ad aprile scattano le telecamere e le multe ai trasgressori

Manca poco all’accensione ufficiale della nuova Ztl elettronica di Lallio : le telecamere scatteranno ad aprile . Il Comune di Lallio punta a ridurre fortemente il passaggio delle auto nel centro del paese negli orari di punta. Secondo uno studio commissionato dall’amministrazione comunale sono moltissimi infatti, durante la giornata, gli automobilisti che per evitare il traffico sulla provinciale verso Bergamo e Dalmine , attraversano il paese. Finora a presidio è stato messo un agente della Polizia locale, ma il lavoro richiesto e le poche risorse a disposizione hanno convinto l’amministrazione comunale a puntare sulla Ztl con annesse telecamere , pronte a immortalare (e multare) gli automobilisti che non rispetteranno l’area off limits. Già da qualche mese sono stati installati gli occhi elettronici nei punti strategici del paese, il periodo di taratura degli strumenti e dei software è ormai terminato. «Le telecamere e i software sono stati installati da diverso tempo – spiega il primo cittadino Sara Peruzzini –, l’idea che sta alla base di questo progetto della Zona a traffico limitato è quella di andare a tamponare il problema delle numerose automobili che deviano all’interno del nostro comune per bypassare eventuali rallentamenti sulla provinciale che costeggia Lallio. Non si tratta di un provvedimento per fare cassa, anche perché la Ztl a Lallio è attiva da anni e anche con gli occhi elettronici manterrà gli stessi orari che erano previsti in precedenza : dalle 7,30 alle 8,30 e dalle 17,30 alle 18,30, dal lunedì al venerdì ».