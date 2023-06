Oltre trentamila animali esotici, ma attenzione alle nuove norme

Sono oltre 30 mila gli animali esotici vivi detenuti dai bergamaschi in casa o in giardino, numero ufficiale come risulta dalle denunce di possesso previste dalle norme Cites, la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione firmata nel 1973 a Washington, ratificata dall’Italia nel 1975, riconosciuta oggi da 183 Paesi oltre all’Ue.

I numeri nella Bergamasca

In particolare, sono detenute da diversi anni circa 16mila tartarughe terrestri (tartarughe di terra delle specie Testudo hermanni, graeca e marginata), circa 14mila pappagalli (diverse specie del genere agapornis, ara, cacatua, amazzoni, lori australiani, pappagalli cenerini), alcuni rapaci diurni e notturni e altri rettili (in particolare, boa, pitoni ed iguane). Recentemente è stato rilevato il possesso anche di un migliaio di tartarughe d’acqua e tartarughe cosiddette «del fango» (di piccole dimensioni, devono il loro nome al fatto che vivono in stagni o in acque basse con fondali fangosi dove si nascondono e/o si mimetizzano), tutte originarie delle Americhe (Canada, Usa, Messico) e, in particolare, del bacino amazzonico (dal Brasile alla Guyana) le quali sono state ritenute dalle Autorità Cites in pericolo di estinzione. Tra i rettili esotici detenuti dai bergamaschi: gli esemplari Kinosternon cora (tartaruga del fango) e Kinosternon vogti (tartaruga d’acqua dolce) sono inserite nell’elenco delle specie minacciate di estinzione il cui commercio è vietato.Nell’elenco è stata inserita anche la Cuora galbinifrons (detta tartaruga d’acqua scatola indocinese).

I documenti richiesti

Per la detenzione di questi animali è necessario presentare «denuncia di possesso» o, in caso di alienazione a qualsiasi titolo, richiesta di certificazione al Nucleo carabinieri Cites di Bergamo con sede a Curno. Viene consigliato anche a coloro che detengono esemplari inseriti ex novo nell’elenco protetto di presentare denuncia di possesso allegando la documentazione di legale acquisizione.

Gli altri animali protetti