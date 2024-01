«Orio, gli elicotteristi dei Carabinieri una nostra eccellenza»

«Diverse le operazioni per la cattura di rapinatori, trafficanti di sostanze stupefacenti, latitanti, evasi, fuggitivi in aree rupestri; per ricerche di dispersi in zone montane; soccorso alla popolazione in occasione di alluvioni salvando persone in estrema difficoltà; trasporto di poli-traumatizzati quando il 118 non aveva il proprio vettore aereo; diversi trasporti di organi da e per gli ospedali del Nord Italia che hanno consentito di salvare vite umane». Una così accorata segnalazione di alcuni interventi operati dal 2° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Orio al Serio non poteva che essere presa in considerazione dalla Provincia di Bergamo per inserirlo fra cittadini e enti premiati con la Benemerenza Provinciale «R.Stilliti».