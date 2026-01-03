«Problema tecnico e bassa visibilità», disagi all’aeroporto di Orio per voli cancellati, dirottati e in ritardo

Ritardi, dirottamenti e cancellazioni per migliaia di passeggeri in transito nella serata di sabato 3 gennaio dall’aeroporto di Orio al Serio. Una situazione di disagio innescata da «un problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale» e dalle «contestuali condizioni di bassa visibilità in pista», come spiegato da Sacbo, la società che gestisce lo scalo orobico, che ha condiviso l’avviso anche attraverso i propri canali ufficiali. Diversi voli in partenza sono stati cancellati o hanno accumulato ritardi, anche a causa della nebbia. Mentre tra quelli in arrivo, oltre ad alcuni ritardi e cancellazioni, si segnalano dirottamenti a Verona, Milano Malpensa, Milano Linate, Bologna e Venezia. Nel frattempo, spiegano ancora da Sacbo, «sono subito partite le operazioni per risolvere il problema al sistema di Enav».