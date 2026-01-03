Burger button
Cronaca / Hinterland
Sabato 03 Gennaio 2026

«Problema tecnico e bassa visibilità», disagi all’aeroporto di Orio per voli cancellati, dirottati e in ritardo

LO SCALO. Nella serata di sabato 3 gennaio ripercussioni al traffico aereo a causa di «un problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale» e delle «contestuali condizioni di bassa visibilità in pista», come spiegato da Sacbo.

Davide Amato
Davide Amato
Redattore

I disagi all’aeroporto di Orio nella serata di sabato 3 gennaio
I disagi all’aeroporto di Orio nella serata di sabato 3 gennaio
(Foto di Colleoni)

Ritardi, dirottamenti e cancellazioni per migliaia di passeggeri in transito nella serata di sabato 3 gennaio dall’aeroporto di Orio al Serio. Una situazione di disagio innescata da «un problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale» e dalle «contestuali condizioni di bassa visibilità in pista», come spiegato da Sacbo, la società che gestisce lo scalo orobico, che ha condiviso l’avviso anche attraverso i propri canali ufficiali. Diversi voli in partenza sono stati cancellati o hanno accumulato ritardi, anche a causa della nebbia. Mentre tra quelli in arrivo, oltre ad alcuni ritardi e cancellazioni, si segnalano dirottamenti a Verona, Milano Malpensa, Milano Linate, Bologna e Venezia. Nel frattempo, spiegano ancora da Sacbo, «sono subito partite le operazioni per risolvere il problema al sistema di Enav».

Disagi per i passeggeri in transito da Orio
Disagi per i passeggeri in transito da Orio
(Foto di Colleoni)
La situazione ieri sera all’aeroporto
La situazione ieri sera all’aeroporto
(Foto di Colleoni)

La situazione ad Orio

Intorno alle 22,15 di ieri sera i tabelloni dell’aeroporto «Caravaggio» segnalavano 14 cancellazioni e 13 ritardi tra gli aerei in partenza da Orio. Mentre tra i volo in arrivo, oltre ad alcuni ritardi e cancellazioni, alle 22,15 erano segnalati 12 dirottamenti a Verona, Milano Malpensa, Milano Linate, Bologna e Venezia.

Il tabellone con i ritardi
Il tabellone con i ritardi
(Foto di Colleoni)
Disagi legati anche alla nebbia
Disagi legati anche alla nebbia
(Foto di Colleoni)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Orio al Serio
Bologna
Venezia
Verona
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Economia, affari e finanza
Trasporti
Meteo
Previsioni
Politica
Enti locali
Davide Amato
Sacbo