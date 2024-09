Ryanair toglie 5 rotte e 4 aeromobili da Orio e vola da Trieste e Reggio Calabria. Investimenti su Malpensa

Dieci nuove rotte invernali da Malpensa per Atene, Budapest, Parigi, Fuerteventura, Cracovia, Maiorca, Marrakech, Reggio Calabria, Rzeszow e Tallinn. Sono le rotte annunciate da Ryanair da e per Malpensa, con anche l’aggiunta di un ottavo aeromobile di base allo sclao milanese. Lo ha dichiarato la compagnia irlandese che ha previsto un aumento del traffico del 10% a 4,5 milioni di passeggeri su Malpensa. «Purtroppo - spiega la compagnia aerea -, Bergamo vedrà i suoi aeromobili ridursi da 24 a 20, con una perdita del 5% dei suoi 20 milioni di posti e di 5 rotte , poiché sposteremo una modesta capacità verso aeroporti con costi inferiori, come Trieste e Reggio Calabria, che hanno abolito l’addizionale municipale per incentivare e stimolare la crescita del traffico nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Calabria».

«Il governo ci danneggia»

«Mentre Ryanair continua a investire e a far crescere il traffico e il turismo in Italia, offrendo tariffe più basse rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea, il governo continua a danneggiare l’occupazione e la crescita del turismo in Italia con la sua onerosa addizionale municipale, che rende i viaggi aerei in Italia più costosi rispetto ad altre destinazioni turistiche dell’Ue come la Spagna e la Grecia» spiegano dalla compagnia in una nota stampa e chiede: «Per far crescere il turismo italiano, Ryanair chiede al governo e alle Regioni di abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, come già hanno fatto il Friuli-Venezia Giulia e la Calabria. Ciò consentirà a Ryanair e ad altre compagnie aree di offrire una rapida crescita con nuove rotte, turismo e posti di lavoro su base annua, come ha fatto Ryanair in Friulia-Venezia Giulia e Calabria con 3 nuovi aeromobili basati e oltre 20 nuove rotte nell’inverno 2024, a seguito della decisione di eliminare la tassa comunale». Ryanair risponderebbe con un «investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, oltre 20 milioni di passeggeri all’anno su 250 nuove rotte e 1.500 nuovi posti di lavoro nelle regioni italiane».