Schianto tra due auto nella galleria Montenegrone

Incidente stradale nel primo pomeriggio di venerdì 28 luglio nella galleria Montenegrone della 671. Poco prima delle 14, due auto, per cause in corso d’accertamento, si sono scontrate e sono intervenuti i mezzi del 118 (automedica e due ambulanze) con i vigili del fuoco della Centrale di Bergamo. Due le persone coinvolte, un uomo di 31 anni e una donna di 60: le loro condizioni non risultano gravi. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno bonificato l’area compromessa. La galleria è stata chiusa per i soccorsi e i rilievi, verso e 16,30 la riapertura. Sul posto la polizia locale.