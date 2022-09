Schianto in moto a Petosino, resta grave giovane di 21 anni

È ancora in gravi condizioni il ventunenne di Bergamo che lunedì 5 settembre, nel pomeriggio, si è scontrato frontalmente con la sua moto contro un’auto in via Marconi a Petosino (frazione di Sorisole), sulla ex SS470 . Il giovane si trova in coma farmacologico all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con prognosi riservata. Secondo le prime ricostruzioni, lunedì era alla guida della sua moto, una Yamaha MT-09, 900 di cilindrata, e proveniva dalla Val Brembana in direzione di Bergamo quando si è scontrato con un’auto che aveva iniziato la manovra per immettersi su via Marconi in direzione della Val Brembana. L’impatto era stato molto violento . La moto avrebbe anche strisciato contro una recinzione sbattendo contro il piantone di un cancello in ferro e il motociclista sbalzato a terra a diversi metri di distanza.