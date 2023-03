Seriate, due principi d’incendio nel Parco del Serio. Stretta sui controlli, il Comune: mantenere comportamenti corretti

Pericolo. Lunedì 13 marzo in due punti vicini alla passerella dell’Oasi Verde sono stati spenti due piccoli roghi. L’appello del Comune: non gettare mozziconi, non bruciare residui vegetali e niente barbecue in aree non attrezzate, in caso di fiamme chiamare subito i soccorsi. Giro di vite sui controlli.