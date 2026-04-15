Sorisole, con spranga e coltello danneggia le abitazioni: denunciato e ricoverato

Momenti di tensione nella giornata del 14 aprile a Sorisole, dove un 31enne residente a Paladina è stato denunciato dai carabinieri dopo una serie di episodi violenti. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, in evidente stato di alterazione, avrebbe prima danneggiato alcune abitazioni vicine armato di spranga , infrangendo vetri e creando allarme tra i residenti. Le vittime, già oggetto di precedenti episodi, si erano recate in caserma per sporgere denuncia.

Nel frattempo il 31enne sarebbe tornato in azione, questa volta con un coltello, rompendo il vetro di un’abitazione e introducendosi all’interno della casa di una vicina.

L’intervento dei carabinieri della stazione di Villa d’Almè ha permesso di rintracciare poco dopo l’uomo nella sua abitazione, con ferite a una mano. All’interno della casa violata sono state trovate tracce di sangue. L’arma è stata sequestrata.