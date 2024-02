Tragedia in pista a Valencia: muore in moto 35enne di Torre Boldone

La conferma arriva dal comunicato ufficiale del circuito: «Il pilota italiano si è trovato coinvolto in un incidente in pieno rettilineo nel corso delle attività di Gully Racing quando era circa mezzogiorno. Il ragazzo è stato soccorso immediatamente in pista: consci della gravità delle sue condizioni, è stato trasportato al Centro Medico della pista, ma non è stato possibile salvargli la vita».