Travolta in strada giovedì mattina. Addio nonna Marina: aveva 92 anni

Le sue condizioni erano parse drammatiche fin da subito . Giovedì mattina Marina Dolci d’Amico Finardi Pavan , pensionata cittadina di 92 anni, era stata travolta mentre attraversava via Corridoni sulle strisce pedonali gialle presenti per via di un vicino cantiere edile, venendo sbalzata in avanti per una decina di metri. Da quel momento l’anziana – che ad agosto avrebbe compiuto 93 anni – non si era più ripresa, nonostante il prodigarsi dei medici dell’ ospedale Papa Giovanni XXIII , dov’era stata trasferita d’urgenza dopo l’investimento. E dove purtroppo la notte tra venerdì e ieri è deceduta proprio per le conseguenze del drammatico incidente di giovedì mattina.